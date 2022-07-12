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Arjantin'de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasında araç daldı: 23 kişi yaralandı

Arjantin'de tiyatro gösterisi için kaldırımda sıra bekleyenlerin arasına aracın dalması sonucu 3'ü ağır 23 kişi yaralandı. Sürücünün engelli olduğu belirtilerek, gaz ile freni karıştırdığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Arjantin'de tiyatro için sıra bekleyenlerin arasında araç daldı: 23 kişi yaralandı
Tiyatro sırası bekleyenlerin arasına araç daldı!
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İHA

Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan Godoy Cruz kentinde bulunan Plaza Tiyatrosu önünde sıra bekleyen seyircilerin arasına otomobil daldı.

Kazada 3'ü ağır toplam 23 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kaza anına ait görüntülerde ise, aracın geri geri hızla kaldırımdakilerin arasına daldığı ve tiyatronun içerisine daldığı görüldü.

Aracın sürücüsünün engelli bir kişi olduğu belirtilerek, sürücünün gazla frenin yerini karıştırdığı üzerinde duruluyor. Plaza Tiyatrosu'ndaki oyunlar ise çarşamba gününe kadar askıya alındığı açıklandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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