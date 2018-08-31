Arka Gdynia - Zaglebie Sosnowiec maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Arka Gdynia, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Zaglebie Sosnowiec takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. 6 puanlı Arka Gdynia 11. sırada bulunuyor, Zaglebie Sosnowiec 4 puana sahip ve 14. sırada. Arka Gdynia son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zaglebie Sosnowiec, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 359 kodlu maçı oynayanlar; Arka Gdynia galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Zaglebie Sosnowiec galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Arka Gdynia önceki hafta Chrobry Glogow mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Zaglebie Sosnowiec ise Zawisza Bydgoszcz maçında 2-1 kazandı.

Arka Gdynia, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Arka Gdynia, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Zaglebie Sosnowiec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zaglebie Sosnowiec, 2 gol atarken 8 gol yedi.

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