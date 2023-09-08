İlk bölümü ile 2006 yılında ekranlara gelen Arka Sokaklar dizisi, uzun bir aranın ardından 18. sezon ile devam ediyor. Yayınlandığı son bölümde Rıza Baba'nın cenaze töreni düzenlendiği dikkat çekerken, yaşanan bu gelişme Zafer Ergin diziden ayrıldı mı sorusunu gündeme getirdi. Peki, "Arka Sokaklar'da Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar'da rol alan Zafer Ergin diziden ayrıldı mı?" İşte detaylar...

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.

Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş ‘kural tanımazlık’ artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.