DİZİYE ŞEVKET ÇORUH VEDA ETTİ!

16 sezondur dizide yer alan Şevket Çoruh bu sezon ayrılma kararı aldı. Dizide Mesut Komiser karakterine can veren Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Bu duyuruda diziye veda ettiğini açıkladı.

Açıklaması ise şöyle “Mesut’la son dakikaya kadar ter döktüm,16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım.

Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım… Şevket Çoruh" dedi.