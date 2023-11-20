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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşını bıçakla öldürdü

        İstanbul'da arkadaş cinayeti! Sokak ortasında bıçakla öldürdü

        İstanbul'da, iki arkadaşın sokakta ortasındaki tartışması cinayetle sonlandı. Arkadaşı tarafından bıçaklanan Yalçın Gırnatacı, hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 12:51 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:03
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        Arkadaşını bıçakla öldürdü
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        İstanbul'da, sokak ortasında iki arkadaş arasındaki tartışma cinayetle sonlandı.

        Olay , dün 01.30 sıralarında Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaş oldukları öğrenilen iki kişi arasında sokak ortasında tartışma çıktı.

        KARNINDAN BIÇAKLANDI

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Yalçın Gırnatacı, karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gırnatacı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayetin işlendiği yerin yakınlarında bulunan bir kişinin durumundan şüphelendi. Kıyafetlerinde kan lekeleri olan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada cinayette kullanılan bıçak da bulundu.

        Zanlı E.K. ilk ifadesinde, Yalçın Gırnatacı ile arkadaş olduklarını, alkolün etkisiyle tartışarak kavga ettiklerini söyledi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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