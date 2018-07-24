Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, akıllara durgunluk veren gasp olayı 20 Temmuz'da Şişli'de meydana geldi. Bir reklam firmasından 500 bin lira parasını almak için arkadaşı Yasin A. ile giden Ersin Yayonova, dönüşte gaspçının saldırısına uğradı. Aracın önünü kesen kafasında kask bulunan silahlı gaspçı, paranın sahibi ve yanındaki arkadaşını vurdu. Gaspçı, araçta bulunan 500 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı.

KİRALIK GASPÇI ÇIKTI

Yaralanan 2 arkadaş ambulansla hastaneye götürüldü. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis yaralıların hastanede ifadelerini aldı. Bu sırada hastaneye gelen Yayonova'nın arkadaşları Osman Ö. ile Özkan Ö.'nün durumundan şüphelenen polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kısa araştırmada olayın iç yüzü ortaya çıktı. Olayda yaralanan Yasin A. ile Osman Ö. ve Özkan Ö.'nün para karşılığında gaspçı tutttukları belirlendi.

GASPÇI ONLARI DİNLEMEMİŞ

İddialara göre, bir firmadan alacağı olan Ersin Yayonova'nın 500 bin lira para çekeceğini bilen 3 şüpheli, bir gaspçı kiralayarak soygun planı yaptı. Plana göre gaspçı aracın önünü kesecek ve silahla parayı alıp kaçacaktı. Daha sonra 3 kişi, gaspçı ile buluşup parayı bölüşecekti. Ancak gaspçı parayı bölüşmemek için kendisini kiraladığı iddia edilen Yasin A.'yı da vurup kaçtı. 3 arkadaş gözaltına alınırken gaspçı aranıyor.

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