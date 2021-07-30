Laschet bu sefer intihal ile gündemde 0:00 / 0:00

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Almanya merkezli haber ajansı olan DPA’nın aktarmış olduğu habere göre, Armin Laschet’in kitabında daha fazla intihal yapılıp yapılmadığı araştırılacak.

AP’nin aktardığı haberde, Almanya’da akademik suistimal ve intihalin çok ciddi bir durum olduğuna ve bugüne kadar tespit edilen intihallerin birçok üst düzey politikacının istifa etmesine yol açtığı aktarıldı.

İntihal tespitiyle karşı karşıya kalanlardan biri de Yeşiller Partisi’nden Laschet’in rakibi Annalena Baerbock. Baerbock, kaynakları listelemedeki hatayı kabul etmişti.

Almanya'nın muhafazakâr adayı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet geçen hafta selden etkilenen bir kasaba ziyaretinde güldüğü için de özür dilemişti.

Alman kamu televizyon kanalı olan ZDF’ye verdiği demeçte Laschet, ‘‘Aptalcaydı, olmamalıydı ve pişmanım" diyerek ‘‘Üzgünüm, daha fazlasını söyleyemem." açıklamalarında bulunmuştu.

Federal seçimlerden iki ay önce seçimleri etkileyecek davranışın anketlerde de karşılığı oldu.

Almanya, 26 Eylül’de sandık başına gitmeye hazırlanırken Angela Merkel beşinci dönemde aday olmayacağını açıklamıştı.

Associated Press