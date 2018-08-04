Arsenal Kyiv - Illichivets Mariupol rakamlar

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Arsenal Kyiv, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Illichivets Mariupol takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Arsenal Kyiv son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Illichivets Mariupol, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 541 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Arsenal Kyiv kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Illichivets Mariupol sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Arsenal Kyiv son haftadaki Persepolis Tehran müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Illichivets Mariupol ise Desna maçında 1-0 yenildi.

Arsenal Kyiv, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Illichivets Mariupol, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Illichivets Mariupol, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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