Arter'de 6 Kasım'da çevrimiçi rehberli tur Arter'in güncel sergileri etrafında şekillenen çevrimiçi rehberli turları, katılımcıları sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik ediyor. 6 Kasım Pazartesi günü saat 19:00'da gerçekleşecek tur, Arter'in sergi rehberleri tarafından farklı temalar etrafında bir araya getirilen eser seçkilerini ekranlar aracılığıyla katılımcıların yorumuna açıyor.

Arter’in, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen çevrimiçi rehberli turları, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan bu turlarda, Arter’in sergi rehberleri tarafından her etkinlikte farklı bir tema etrafında bir araya getirilen eser seçkileri katılımcılarla paylaşılıyor ve yoruma açılıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli tur, 6 Kasım 2023 Pazartesi günü 19:00–20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çevrimiçi tura katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arter’in fiziksel ortamda düzenlenen turları ise Pazartesi hariç her gün, 13:00 ve 15:00 saatlerinde devam ediyor. Arter’de her Cumartesi 12:00’de İngilizce rehberli turlar da gerçekleşiyor.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.