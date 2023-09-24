Arterleri doğal yollarla açan ve kalp krizini önleyen en iyi 7 gıda！

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Kimchi nedir?

Kimçi, ayrıca kimchi, gimçi, gimchi veya kimchee olarak da bilinen, mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden özellikle Çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeğidir.

Kimçi genellikle bir sebze ve aroma verici baharatlar karışımından oluşur. En bilinen ve yaygın malzeme Çin lahanası olmakla beraber bölgesel ve mevsimsel çeşitlemeler mevcuttur. Turp, sarımsak, kırmızı biber, taze soğan, mürekkep balığı, istiridye, diğer deniz ürünleri, taze zencefil, tuz ve şeker kullanılır. Popüler çeşitlerden bazıları turpla yapılan kkakdugi ve acı baharatlarla doldurulmuş salatalık kimçi oisobaegidir.