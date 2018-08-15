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"TURİZMDEN CİDDİ PAY ALMAYI PLANLIYORUZ"

Murgul'un mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayan Çavuş, "İlçemizde konaklama sorunumuz yok. Çevre ilçelerde bu sorunu görebilirsiniz ama biz bu sorunu aştık. Modern bir otelimiz var. Gelen misafirleri burada ağırlayabiliyoruz."