Artvin- Ardahan karayolunda heyelan; o anlar kamerada ARTVİN'de, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının doldurduğu Artvin- Ardahan karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARTVİN'de, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının doldurduğu Artvin- Ardahan karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte etkili sağanak sonrası akşam saatlerinde Artvin-Ardahan karayolunun 22´nci kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, yola aktı. Toprağın da yola sürüklendiği heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası faciayı önledi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda karayolları ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

Uzun araç kuyruğu oluşan yolda heyelan anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntüde; kaya ve taş parçalarının yamaçtan hızla yola aktığı, çevreyi kısa süreli toz bulutu kapladığı yer aldı.