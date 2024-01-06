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        Artvin- Ardahan karayolunda heyelan; o anlar kamerada

        ARTVİN'de, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının doldurduğu Artvin- Ardahan karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 23:51 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:55
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        Artvin- Ardahan karayolunda heyelan; o anlar kamerada
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        ARTVİN'de, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının doldurduğu Artvin- Ardahan karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kentte etkili sağanak sonrası akşam saatlerinde Artvin-Ardahan karayolunun 22´nci kilometresinde heyelan meydana geldi. Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları, yola aktı. Toprağın da yola sürüklendiği heyelan sırasında yoldan araç geçmemesi olası faciayı önledi. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda karayolları ekipleri, temizlik çalışması başlattı.

         Uzun araç kuyruğu oluşan yolda heyelan anları da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntüde; kaya ve taş parçalarının yamaçtan hızla yola aktığı, çevreyi kısa süreli toz bulutu kapladığı yer aldı.  

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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