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        Artvin'de heyelan; ahır çöktü 2 büyükbaş öldü

        ARTVİN'de meydana gelen heyelanda üst katı samanlık, alt ahır olarak kullanılan ahşap yapı çöktü. Çöken yapının altında kalan 3 büyükbaştan 2'si öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:44 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:45
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        Artvin'de heyelan; ahır çöktü 2 büyükbaş öldü
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        ARTVİN'de meydana gelen heyelanda üst katı samanlık, alt ahır olarak kullanılan ahşap yapı çöktü. Çöken yapının altında kalan 3 büyükbaştan 2'si öldü.

        Kentte, dün etkili olan sağanak sonrası Erenler köyü Kuşluca Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları, Hasan Bayraklı'ya ait, üst katı samanlık ve altı da ahır olarak kullanılan ahşap yapının üzerine düştü. İçerisinde 3 büyükbaş hayvanı bulunan Bayraklı, sabah gittiğinde ahırının çöktüğünü gördü. Bayraklı'nın ihbarıyla adrese gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, çöken yapının altında kalan inekleri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, büyükbaştan 1'ini kurtarırken, 2 ineğin öldüğünü tespit etti.

        Besici Fatma Bayraklı, "Gece çok yağmur yağdı, heyelan geldi. 2 tane ineğim öldü; 1 tosunumu kurtardılar. Ben 60 senedir böyle bir yağmur görmedim. Devletimiz yanımızda Allah razı olsun. Jandarma, AFAD ekipleri hayvanımı kurtardı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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