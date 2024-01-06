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        Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı

        Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:08
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        Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar, diğer yerlerde ise sağanak etkili oldu.

        Sağanağın neden olduğu heyelanlar dolayısıyla Şavşat'ta 8, Ardanuç'ta 5, Yusufeli ilçesinde ise 2 köy yolu kapandı.

        Kar nedeniyle de Şavşat'ta 17, Ardanuç'ta 7 ve Yusufeli ilçesinde ise 1 köyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresinin 21 personeli, 12 iş makinesi yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan Hopa ilçesindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Başköy köy yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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