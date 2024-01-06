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        Artvin'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:15
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        Artvin'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

        Yusufeli-İspir karayolunun Serin Dere Mahallesi mevkisindeki T-19 tünelinde Nurettin Aydemir'in (75) kullandığı 26 DM 473 plakalı otomobil ile Muharrem Topçu (42) yönetimindeki 61 ADH 579 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Nurettin ve beraberindeki Fatma (72), Salih (67) ve Nazire Aydemir (60) ile diğer aracın sürücüsü Muharrem Topçu, Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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