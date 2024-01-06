Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de, tünel içerisinde 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, tünel içerisinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:20 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de, tünel içerisinde 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, tünel içerisinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Serindere Mahallesi, Yusufeli İspir karayolu T-19 Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde seyreden Nurettin Aydemir (75) idaresindeki 26 DM 473 Plakalı otomobil sürücüsünün hatalı sollaması sonucu, karşı yönden gelen Muharrem Topçu´nun (42) kullandığı 61 ADH 579 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine ambulans, jandarma, AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 2 otomobilde sıkışan yaralıları kurtardı. Hurdaya dönen araçlardan yaralı olarak çıkarılan, Nurettin ve beraberindeki Fatma (72), Salih (67) ve Nazire Aydemir (60) ile diğer aracın sürücüsü Muharrem Topçu, sağlık ekipleri tarafından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        "Sarıkamış şehitleri" anısına!
        "Sarıkamış şehitleri" anısına!
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        "Yıldız gibi parlıyor"
        "Yıldız gibi parlıyor"
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Krunic için resmi açıkla geldi!
        Krunic için resmi açıkla geldi!
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Volkan Konak'a suç duyurusu
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Artvin'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Artvin'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı
        Artvin'de heyelan; köy yolu kapandı, elektrik kesildi
        Artvin'de heyelan; köy yolu kapandı, elektrik kesildi
        Artvin'de heyelan; ahır çöktü 2 büyükbaş öldü
        Artvin'de heyelan; ahır çöktü 2 büyükbaş öldü
        Artvin'de heyelanda çöken ahırdaki iki büyükbaş telef oldu
        Artvin'de heyelanda çöken ahırdaki iki büyükbaş telef oldu
        Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolu heyelanlar nedeniyle ulaşıma kap...
        Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolu heyelanlar nedeniyle ulaşıma kap...