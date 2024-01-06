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        Artvin'de heyelan; köy yolu kapandı, elektrik kesildi

        ARTVİN'de meydana gelen heyelanda yamaçtan düşen dev kayalar yolu kapatıp, elektrik hattına zarar verdi. Ekipler, bölgede temizlik ve onarım çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:55
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        Artvin'de heyelan; köy yolu kapandı, elektrik kesildi
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        ARTVİN'de meydana gelen heyelanda yamaçtan düşen dev kayalar yolu kapatıp, elektrik hattına zarar verdi. Ekipler, bölgede temizlik ve onarım çalışması başlattı.

        Merkeze bağlı Varlık köyünde bu sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak yola düşen irili ufaklı kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapatırken, zarar gören hatlar nedeniyle elektrikler de kesildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda inceleme başlatırken, elektrik dağıtım teknisyenleri ise onarım çalışması başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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