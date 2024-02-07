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        Artvin'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:30
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        Artvin'de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)
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        'AFADBAŞKANI BÖLGEYİ İNCELEYECEK'

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'in Borçka ve Şavşat ilçelerinde yaşanan sel, taşkın ve çığ afetleri ile ilgili konuştu. AFAD Başkanı Okay Memiş'in bölgeye gidip incelemelerde bulunacağını belirten Çelik, "Artvin'de maalesef son günlerde hem sağanak hem de yoğun kar sürecini yaşadık. Bu süreçte de bazı bölgelerimiz selden bazıları da çığdan etkilendi. Bir operatörümüzü de çığ düşmesi neticesinde ne yazık ki kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Artvin ilimiz coğrafi olarak sıkıntılı bir bölgede, yoğun yağışı da alınca sel ve arazide meydana gelen kaymalar neticesinde büyük afetler yaşandı. Allah beterinden korusun, diyorum. Bu çerçevede AFAD Başkanımızla görüştüm, onlar da olayı yakinen takip ediyorlar. Kısa süre içerisinde AFAD Başkanımız inşallah Artvin'de olacak. Bölgede bizzat incelemelerde bulunacak. Acil yardımlar dışında Artvin'de yapılması gereken destekleri de inşallah vatandaşımıza vereceğiz. Tüm yetkililerin şu anda afet bölgesinde olduğunu ifade etmek isterim. Tekrar bütün Artvinli hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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