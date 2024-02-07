Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu

        Artvin'in Karadeniz kıyısındaki Hopa ilçesi açıklarında hayalet ağ temizliği yapan dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikte parçalanmış gemi batığı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Karadeniz kıyısındaki Hopa ilçesi açıklarında hayalet ağ temizliği yapan dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikte parçalanmış gemi batığı buldu.

        Bölgedeki balıkçılar, Hopa açıklarında çevreye zarar veren, balık ölümlerine yol açan hayalet ağların temizlenmesi için Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübüne talepte bulundu.

        Bunun üzerine çalışma için Hopa Liman Başkanlığından gerekli izinleri alan kulüp, bölgede çalışma başlattı.

        Kulüp bünyesindeki dalgıçlar, 5 kilometrelik alanda yaptıkları hayalet ağ arama ve temizleme çalışması sırasında parçalanmış gemi batığına rastladı.

        Yapılan inceleme ve görüntüleme sonucu yaklaşık 1,5 metresi kuma gömülmüş, hayalet ağların sarması nedeniyle ismi öğrenilemeyen geminin bir parçasının 53 metre uzunluğunda olduğu belirlendi.

        Karadeniz Dalgıçları Spor Kulübü, kalıntılarını buldukları batığa ilişkin Hopa Liman Başkanlığına rapor sundu.

        - "Geminin buhar kazanlarını bulduk ve görüntülemesini yaptık"

        Kulüp Başkanı Rıza Birkan, gazetecilere, batığın tespitinin ardından ekip olarak yaklaşık 2 mil açıkta araştırma yapılacak bölgeye giderek çalışma başlattıklarını söyledi.

        Denize dağılmış yaygın bir batık bulduklarını belirten Birkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlk başta geminin arka tarafını bulduk, 53 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde. Derinlik ise 50-55 metre arasında değişiyor. Önceliğimiz batığın ismini bulmaktı fakat her tarafı ağlarla kaplı. Bunun için isim tespitini yapamadık. Geminin buhar kazanlarını bulduk ve görüntülemesini yaptık." dedi.

        Birkan, batığın içindeki malzemelerle ilgili henüz tespit yapamadıklarını ifade ederek, "Batığın yaklaşık 1,5 metresi deniz tabanına gömülü durumda ama 4-5 metresi tabandan yukarıda bir yükselti olarak görüntü veriyor. Ağlarla kaplı olduğu için birkaç yerden içine girebildik. Fakat herhangi bir emareye rastlamadık. Batığın, ilk önce bu ağlardan temizlenmesi gerekiyor." dedi.

        Başkan Yardımcısı Erdinç Turanlı ise batığın bulunduğu 5 dönümlük alanda çok fazla hayalet ağ olduğunu aktardı.

        Bölgede 10 tonun üzerinde hayalet ağ olduğunu ve deniz yaşamını etkilediğini kaydeden Turanlı, "Hayalet ağlar çıkarıldıktan sonra geminin isminin ve yükünün ne olduğunu ancak bulabiliriz. Bununla birlikte ağların içinde çok fazla ölü balık var. Deniz yaşamını olumsuz etkiliyor. Bir an önce çalışmanın başlatılması gerekiyor." diye konuştu.

        Kulüp üyesi endüstriyel dalgıç Zafer Koçal, çok sayıda balıkçının, batığın olduğu yerde ağlarının zarar görmesi nedeniyle şikayette bulunduğunu söyledi.

        Bölgede "hayalet ağ" olarak adlandırılan ağlar için keşif amaçlı dalış planladıklarını, üçüncü dalış denemesinde batık ile karşılaştıklarını anlatan Koçal, batık ile ilgili ekip oluşturduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        Annesiyle tartıştı! Böyle evlat olmaz olsun!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        2 bölge için deprem uyarısı! 7 ve üzeri...
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        Trump'ın rakibi 'hiçbiri'ne karşı kaybetti
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        445 milyon liralık kaçak 49 araca el konuldu
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        ABD'li gazeteci Putin ile röportaj yapacak
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Artvin´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
        Artvin´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı
        ARTVİN'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; CAMİDE MAHSUR KALAN CEMAAT KEPÇEYLE KURT...
        ARTVİN'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; CAMİDE MAHSUR KALAN CEMAAT KEPÇEYLE KURT...
        Artvin'de sağanak sele neden oldu; camide mahsur kalan cemaat kepçeyle kurt...
        Artvin'de sağanak sele neden oldu; camide mahsur kalan cemaat kepçeyle kurt...
        GÜNCELLEME - Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör ö...
        GÜNCELLEME - Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör ö...
        Artvin'de kamyonet ve iş makinesi üzerine çığ düştü; operatör öldü
        Artvin'de kamyonet ve iş makinesi üzerine çığ düştü; operatör öldü