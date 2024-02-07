Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörünün cenazesi defnedildi

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cengiz Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ve vatandaşlar katıldı.

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