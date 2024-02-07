Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörünün cenazesi defnedildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren iş makinesi operatörünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de çığ altında kalan iş makinesi operatörünün cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Şavşat ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren iş makinesi operatörünün cenazesi toprağa verildi.

        İlçeye bağlı Karaköy'de dün gece yol açma çalışmaları sırasında meydana gelen çığda hayatını kaybeden İl Özel İdaresi personeli 35 yaşındaki Gökhan Yılmaz için Kemalpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cengiz Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ve vatandaşlar katıldı.

        Yılmaz'ın naaşı, kılınan namazın ardından Ciritdüzü köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu başlıyor
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Ucuz kur üzerinden döviz getirme vaadiyle dolandırıldılar!
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümünde çifte beraat
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"

        Benzer Haberler

        Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
        Hopa açıklarında hayalet ağ temizliği sırasında gemi batığı bulundu
        Artvin´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
        Artvin´de selin hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı
        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı
        ARTVİN'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; CAMİDE MAHSUR KALAN CEMAAT KEPÇEYLE KURT...
        ARTVİN'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU; CAMİDE MAHSUR KALAN CEMAAT KEPÇEYLE KURT...
        Artvin'de sağanak sele neden oldu; camide mahsur kalan cemaat kepçeyle kurt...
        Artvin'de sağanak sele neden oldu; camide mahsur kalan cemaat kepçeyle kurt...
        GÜNCELLEME - Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör ö...
        GÜNCELLEME - Artvin'de iş makinesinin üzerine çığ düşmesi sonucu operatör ö...