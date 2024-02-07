Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.
Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan sağanak sonucu gece yamaçlardan koparak sürüklenen toprak, kaya kütleleri ile ağaçlar, Artvin-Hopa kara yolunun 20. ve 35. kilometreleri, Borçka-Murgul kara yolunun ise farklı noktalarını ulaşıma kapattı.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından, yollarda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, yoğun kar nedeniyle kapanan Artvin-Ardahan kara yolunun ulaşıma açılması için Sahara Geçidi'nde yürütülen çalışmalar sürüyor.
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