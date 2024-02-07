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        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı

        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 07.02.2024 - 10:46
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        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı
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        Artvin'de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Hopa ve Borçka-Murgul kara yolları kontrollü ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan sağanak sonucu gece yamaçlardan koparak sürüklenen toprak, kaya kütleleri ile ağaçlar, Artvin-Hopa kara yolunun 20. ve 35. kilometreleri, Borçka-Murgul kara yolunun ise farklı noktalarını ulaşıma kapattı.

        Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından, yollarda ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan, yoğun kar nedeniyle kapanan Artvin-Ardahan kara yolunun ulaşıma açılması için Sahara Geçidi'nde yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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