Artvin'de yamaca çarpan otomobildeki 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı; kaza anı kamerada (2)

Artvin'de, yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül'ün (48) yaşamını yitirdiği, Fatih Tüysüz'ün (37) ise ağır yaralandığı kaza anı olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; hızla giden otomobilin bir anda yoldan çıkarak yamaca çarptığı görüldü.

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