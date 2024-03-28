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        Artvin'de yamaca çarpan otomobildeki 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı; kaza anı kamerada (2)

        KAZAANI KAMERADAArtvin'de, yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül'ün (48) yaşamını yitirdiği, Fatih Tüysüz'ün (37) ise ağır yaralandığı kaza anı olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 02:23 Güncelleme: 28.03.2024 - 02:25
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        Artvin'de yamaca çarpan otomobildeki 2 gazeteciden 1'i öldü, 1'i ağır yaralandı; kaza anı kamerada (2)
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        KAZAANI KAMERADA

        Artvin'de, yol kenarındaki yamaca çarpan otomobildeki gazetecilerden Tolga Gül'ün (48) yaşamını yitirdiği, Fatih Tüysüz'ün (37) ise ağır yaralandığı kaza anı olay yeri yakınındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; hızla giden otomobilin bir anda yoldan çıkarak yamaca çarptığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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