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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz oldu. Haftalık sefer sayımız 65." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:41 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:41
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz oldu. Haftalık sefer sayımız 65." dedi.

        Artvin'e gelerek bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunan Uraloğlu, Gençlik Merkezi toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Artvin'e Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanarak geldiğini belirterek, "Rize-Artvin Havaalanı'nda geçen yıl 1 milyonu geçen yolcu trafiğimiz oldu. Haftalık sefer sayımız 65." dedi.

        Artvin'e şimdiye kadar birçok yatırım yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "86 milyar liralık sadece Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı olarak ilimize yatırım yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        - Uraloğlu, Yusufeli'nde özel tasarım viyadüğü inceledi

        Bakan Uraloğlu daha sonra Yusufeli ilçesine giderek yapımı devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğü'ndeki çalışmaları inceledi. Karayolları ve firma yetkililerinden bilgi alan Uraloğlu, bir süre viyadük üzerinde dolaştı.

        Uraloğlu, burada gazetecilere, Yusufeli Barajı nedeniyle Yusufelililerin doğdukları, büyüdükleri yerleri terk ettiğini, bunun zor bir durum olduğunu bildiklerini söyledi.

        Türkiye'nin de ihtiyaçları olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Ülkemizin bu anlamda yapılması gerekenleri var. Yusufeli halkımız gerekli özveride bulundu. Gerçekten onlara güzel yaşam merkezleri beraberce yaptık, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla." diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, bölgede bazı eksikliklerin olduğunu bildiklerini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Yusufeli'nin evladını, sizin abinizi, kardeşinizi buraya tekrar gönderdi. Sayın Bakanımız inşallah onları takip edecek, biz de kendisini, bize düşen ne varsa destekleyeceğiz. Bundan sonra Yusufeli inşallah çok daha yaşanır, çok daha güzel bir şehir olma yolunda adımlar atacak." dedi.

        - "Türkiye'de kendi sınıfında önemli köprülerden biri"

        Yusufeli Merkez Viyadüğü'ne ilişkin de Uraloğlu, şunları söyledi:

        "Bu köprü ile ilgili güzel hatıralarımız var, aldığımız güzel kararlar var. Şunu söyleyeyim teknik bir detaya girmeden, 685 metre uzunluğunda, 147 metre ayak yüksekliğinde ve bu itme sürme dediğimiz bu tabletleri kenarda yapıp buraya krikolarla beraber sürdüğümüz bir köprü. Türkiye'de kendi sınıfında önemli köprülerden biri. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde de bu köprüyü bitirerek hizmete açmış olacağız. Yusufeli'nin hizmetine vermiş olacağız. O manzaradan baktık mı aşağısını boğaz düşünelim, bunu da boğaz köprüsü düşündük mü gerçekten güzel bir manzara olacak. Hayırlı uğurlu olsun."

        Uraloğlu, yerel seçimlere de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Önümüzde bir seçim var, bu seçimde de belediye başkan adayımız var. Mevcut belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz yaptığı hizmetlerden dolayı. Yeni başkanımız da inşallah 1 Nisan'dan itibaren daha güzel işler yapma noktasında gayret edecek. Biz de kendisini destekleyeceğiz. Ben Yusufelili hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin ramazan-ı şerifini kutluyorum, Allahutaala mübarek etsin. İnşallah 31 Mart'ta da Allah'ın izniyle tekrar Yusufeli'yi alacağız ama yüksek oy oranıyla almak istiyoruz."

        Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ilgili kurum müdürleri ve partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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