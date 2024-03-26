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        Bakan Uraloğlu: İşimiz, size daha iyi şartlarda hizmet edebilmek

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bizim işimiz, size daha iyi şartlarda hizmet edebilmek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:50
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        Bakan Uraloğlu: İşimiz, size daha iyi şartlarda hizmet edebilmek
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Bizim işimiz, size daha iyi şartlarda hizmet edebilmek. Dün yetenin bugün yetmez olması da normaldir. O anlamda biz de üzerimize düşeni inşallah beraberce yapacağız" dedi.

        Bakan Uraloğlu, Artvin'in Hopa ve Borçka ilçelerinde incelemelerde bulundu, AK Parti Borçka İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Daha sonra MHP Borçka İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip, partilerle sohbet eden Uraloğlu, bakanlık tarafından sürdürülen yatırımlara ilişkin konuştu. Uraloğlu, "Ulaştırma alanında Türkiye'nin her tarafında birçok iş yaptık, bazı yerlerdeki bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik. Ama belki bazı yerlerde beklenen seviyeye getiremedik. Bunlardan bir tanesi de Artvin ilimizdir. Doğu Karadeniz'de coğrafi yapısı açısından zaten bir zorluk var; Artvin'de o zorluk daha üst noktaya çıkıyor. Bu coğrafya böyle ve bu coğrafyada yaşayan sizlere hizmet etmek de bizim görevimiz. Bazen yaptığımız bazı işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre yaptıklarımızın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz de var" dedi.

        'GÜREŞEN KÖPRÜSÜ İÇİN BİRAZ GEÇ KALDIĞIMIZIN FARKINDAYIZ'

        Coğrafik koşullar nedeniyle Hopa'da devam eden bazı yatırımların geciktiğini ifade eden Uraloğlu, "Hopa'da bir köprü inşaatımız var; sizler de biliyorsunuz birazcık uzun sürdü ama inşallah haziran ayında bitirmiş olacağız. Dere yatağı, zemin zorluğu sıkıntıları olduğundan uzamış oldu ama bitecek. Borçka'ya doğru devam eden işimiz var. Mevcut ihale içerisinde devam edeceğiz. Uygun zamanlamayla da geri kalanını ihale edeceğiz. Borçka'ya kadar geri kalanın tamamını ihale etmiş olacağız. Dolayısıyla bu yolu bitirdiğimizde Borçka'nın sahille olan ana bağlantı sorununu inşallah sizlerin gündeminden çıkarmış olacağız. Bir başka devam eden projemiz Güreşen Köprüsü; gerçekten teknolojik bir köprü, mühendislik olarak da güzel bir köprü. Karayolları Genel Müdürlüğü dönemimde de bazı problemlerle uğraştık. O problemleri çözmek zaman aldı. Çünkü orada bir baraj var, su var, zemin sıkıntıları var vesaire ama çözdük, yapıma devam ediyoruz. Tabii kıtaları geçen Türkiye, denizin altını geçen Türkiye, bir Güreşen Köprüsü için biraz geç kaldığımızın farkındayız. Bundan sonra inşallah orayı hızlandırıyoruz" diye konuştu.

        'MACAHEL'DE YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ'

        'Macahel Geçidi' kapsamında yapılması gereken bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta zorlandıklarını söyleyen Uraloğlu, "Bir başka konu da yine buradaki Camili ya da Macahel Geçidi. Orada bir proje bitirdik, projeyi onayladık. Yaklaşık 6 kilometrelik bir tünel var ama o tünelin kendi özelliğinden dolayı bir kaçış tüneli dediğimiz küçük bir tünel de gerekiyor. Dolayısıyla hepsi bitti, şimdi oranın yatırım programına alınması, o süreçteyiz. Sizlerin de görüşünü alarak, bütün Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini de alarak orada bir vaziyet alır da orayı daha yapılabilir kılarsak; inşallah onun da projesi uzun zaman almaz, hızlıca bitirir hemen onu da yatırım programını alır, yürürüz diye düşünüyoruz. Bizim işimiz, size daha iyi şartlarda hizmet edebilmek. Dün yetenin bugün yetmez olması da normaldir. O anlamda biz de üzerimize düşeni inşallah beraberce yapacağız" dedi.

        Uraloğlu, Hopa ve Borçka'daki programlarının ardından kent merkezinde iş insanları ile toplantıya katıldı.

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