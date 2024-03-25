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        Yusufeli, bayramda 'Boğaz Köprüsü'ne kavuşuyor

        ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde yapımı tamamlanan 685 metre uzunluğundaki viyadük, bayramda hizmete açılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 11:00
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        Yusufeli, bayramda 'Boğaz Köprüsü'ne kavuşuyor
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        ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde yapımı tamamlanan 685 metre uzunluğundaki viyadük, bayramda hizmete açılacak. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik “Yusufeli, 'Boğaz Köprüsü'ne kavuşuyor” dedi.

        Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Baraj havzasında su yüksekliği, 702 metreye ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 711 metreyi geçmesi ile elektrik üretimine başlanması hedefleniyor. Barajın, üreteceği enerji ile Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülüyor.

        VİYADÜK BAYRAMDA HİZMETTE

        Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalan ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına yapılan Yusufeli Viyadüğü'nde de çalışmalarda sona gelindi. 450 kişinin aralıksız çalışıp, 'dengeli konsol' yöntemi ile yapılan, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak, 685 metre uzunluğundaki viyadüğün tamamlanmasıyla iki yaka birleşti. İzolasyon, giriş ve çıkış dolgu işlemleri ile asfaltlama çalışmalarında sona gelinen viyadüğün bayramda hizmete açılması planlanıyor.

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, viyadüğün tamamlandığını belirterek, “Yusufeli ‘Boğaz Köprüsü'ne kavuşuyor. Hem Yeni Yusufeli çok güzel oldu hem bu viyadük ile ulaşımda çok güzel olacak. Böylece vatandaşlarımız çok daha güzel bir ulaşım gerçekleştirmiş olacak” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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