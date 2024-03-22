Artvin Valisi Ünsal'dan özel gereksinimli öğrencilere ziyaret

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

Yenimahalle Ortaokulu binasındaki anaokuluna gelen Vali Ünsal, özel gereksinimli çocuklarla vakit geçirdi.

Özel gereksinimli çocukların toplumda kabul görmesi ve desteklenmesinin önemine değinen Ünsal, "Bu özel gün vesilesiyle, down sendromlu bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve toplumda farkındalık oluşturmanın son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Down sendromu hakkında farkındalık oluşturmak ve toplumda duyarlılık sağlamak hepimizin üzerine düşen önemli bir görevdir." dedi.