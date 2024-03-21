Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kutlandı

        Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:40 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Artvin-Yusufeli kara yolunun 20. kilometresi Zeytinlik köyü mevkisindeki Çoruh Nehri Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte, 10 dönüm alana sedir, zeytin, fıstık çamı, badem, zakkum, ayva, incir, kızılcık, nar, ateş dikeni, elma, ceviz, dut, kayısı, armut, yeni dünya, mandalina ve limondan oluşan 800 fidan dikildi.

        Vali Cengiz Ünsal, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından ormanlara gerekli önemin verilmesi noktasında 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nün önemli olduğunu söyledi.

        Ormanları korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesiller için yurdu daha sağlıklı, daha yaşanabilir kılmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yeni fidanların toprakla buluşturulmasının önemine değinen Ünsal, "Bu haftayı gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma günü olarak da değerlendirmeli ve ormanlarımızı, geçmişten kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emaneti olarak görmeliyiz." dedi.

        Ünsal, en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Türkiye'nin Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sırada olduğunu belirterek, "Artvin'imizde de bu alandaki çalışmalara yoğun şekilde devam etmekteyiz. Türkiye Yüzyılı'nı kutladığımız 2023 yılı içerisinde ilimiz genelinde 800 bin fidan dikilmiş olup, 2024 yılı içerisinde 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

        Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya da gelecek nesillere bırakılabilecek en değerli ve en paha biçilmez mirasın uygarlığın en temel göstergesi olan ağaç ve orman varlığı olduğunu kaydetti.

        Şavşat halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Programa, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İstanbul'da tacizden kurtaran köpeğe kurşun tartışması
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        Başbakanın "sürpriz istifası" merak konusu oldu
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Artvin Orman Bölge Müdürü Özkaya'dan Vali Ünsal'a ziyaret
        Artvin Orman Bölge Müdürü Özkaya'dan Vali Ünsal'a ziyaret
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi'de konuştu:
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi'de konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Artvin'de sporcularla iftarda bu...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Artvin'de sporcularla iftarda bu...
        Artvin Valisi Ünsal, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi
        Artvin Valisi Ünsal, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi
        CHP Genel Başkanı Özel, Artvin mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Artvin mitinginde konuştu:
        Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük emekli korosu, Türkiye'nin en acıklı türkü...
        Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük emekli korosu, Türkiye'nin en acıklı türkü...