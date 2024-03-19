Özgür Özel: Türkiye'nin en büyük emekli korosu, Türkiye'nin en acıklı türküsünü çağırıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Emekli meselesiyle özel ilgileniyorum. İlk başta çıktım emekli konusunu anlatıyorum; emekliler var ama yeteri kadar yok, olsa da sesleri yok. Çağrı yaptım, hakkınızı birlikte alalım, emekliler sesimi duymaya, meydanlara koşmaya başladılar. Sonra bütün siyasi liderler emekli konuşmaya başladılar. Türkiye'nin en büyük emekli korosu, Türkiye'nin en acıklı türküsünü çağırıyorlar; 10 bin lira türküsü” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Karadeniz ziyaretlerine Artvin’den başladı. Artvin'de Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması programında parti otobüsü üzerinden konuşan Özel, belediye başkan adaylarına destek istedi.

Konuşmasında emeklilerin yaşadığı maddi sorunlara değinen Özgür Özel, iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşının bir buçuk asgari ücrete eşit olduğunu belirtti. Özel, “Emekli meselesiyle özel ilgileniyorum. Artvin'de 42 bin emekli var, 44 bin çalışan var. Neredeyse başa baş. İlk başta çıktım emekli konusunu anlatıyorum; emekliler var ama yeteri kadar yok, olsa da sesleri yok. Çağrı yaptım, hakkınızı birlikte alalım, emekliler sesimi duymaya, seslerini duyurmaya meydanlara koşmaya başladılar. Sonra bütün siyasi liderler emekli konuşmaya başladılar, gazeteler emekli manşeti atmaya başladılar. Türkiye'nin en büyük emekli korosu, Türkiye'nin en acıklı türküsünü çağırıyorlar; 10 bin lira türküsü. İktidar, 2002'de geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Hiç size dokunmasalar, düzeninizi bozmasalar bugün bir buçuk asgari ücret 26 bin lira ama kaç para alıyoruz, 10 bin lira. Geldikleri gün en düşük emekli maaşı 8 tane çeyrek altın alıyordu. Bugün 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı, iki buçuk çeyrek altın almıyor. Geldikleri günden bugüne bir emekli cebindeki bir çeyrek altını düşünse bütün Artvin'i dört dolaşır benim altın nerede kayboldu diye. Siz bunu bir seçim sandığında kaybettiniz, ilk seçim sandığında hep beraber bulacağız o altınları” dedi.

‘BİR İFTAR SOFRASI BİN LİRA’

Pahalılık nedeniyle insanların birbirlerini iftara davet edemediğini söyleyen Özel, “Emekliler bayram ikramiyesi alıyor değil mi, kimin sayesinde? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. 2015’te Kemal Bey dedi ki; ‘Ben her emekliye 2 bayramda birer ikramiye vereceğim.’ Dediler, ‘Vermezsin.’ 7 Haziran'da seçimi kaybettiler, 1 Kasım gelirken ‘Biz de vereceğiz’, dediler. Sonra 3 yıl kulaklarının üstüne yatıp, 6 ikramiyenizi söz verdikleri halde ödemediler. 2018'de biz bir maaş diyorduk, bin lira verdiler. Biz beğenmedik itiraz ettik, o beğenmediğimiz bin lira 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi 2 Nisan - 4 Nisan arası emekli ikramiyeleri yatacak, al 3 bin lirayı git kasaba 6 kilo dana kıyma. 24 kilo nerede 6 kilo nerede? Mübarek gündeyiz. Allah kabul etsin. Bugün insanlar iftara davet alır, diye korkuyor. Çağırırsa o da davet etmesi gerekir. Bir iftar sofrası bin lira; sadece 6 yılda mutfakta sofranızdan 18 kilo kıymayı eksik ettiler” diye konuştu.

‘EMEKLİYE 7 BİN SEYYANEN ZAM UYGULAYALIM’

Emekliye 7 bin seyyanen zam uygulanmasını önerisini yineleyen Özel, “Dünyada böyle bir haksızlığa uğrayan topluluk yoktur ama siz yalnız değilsiniz. 16,5 milyon kişisiniz. Siz isterseniz her şeyi değiştirirsiniz. Diyorum, emekliye emekli kart verelim; elektrik, su, telefon indirim yapalım. 7 bin seyyanen zam uygulayalım. Diyor ki, para yok. Bunun için 690 milyar lira para lazım. Para yok, diyor, öbür tarafta İliç'teki madenin vergi borcu varmış, silmiş 222 milyon. Beşli çeteye, saray müteahhidine, geçiş garantisine derken 2024'te vazgeçtiği vergiler toplamı size verilecek para kadar. Yani beşli çeteye var emekliye yok, saray müteahhidine var, İliç'teki altın şirketine var, emekliye yok. Yaşlık saray, kışlık saraya var, uçan, yüzen saraya var, emekliye gelince yok. Kusura bakma Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta emekliden de sana oy yok. İşte bu kadar” dedi.

‘HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLARDA BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞ NOKTADA’

Tarım ve hayvancılıkta sağlanacak olan desteğin kanun gereği yıllık 264 milyar olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

“Hayvancılıkta 2023 yılında 34 bin ton et ithal etmişler, bu Artvin'e yapılabilecek en büyük kötülük. 2024'te 600 bin baş sığır getireceklermiş, Artvin'e yapılabilecek en büyük kötülük. Et fiyatlarında yüzde 90 artış var ancak hayvancılıkla uğraşanlarda bıçak kemiğe dayanmış noktada. Tarım ülkesi olmamıza rağmen tarım ve hayvancılığa yüzde 1 sağlanacak destek kanun gereği 264 milyarken bunun sadece 85 milyarını verip, 170 milyarını da kur korumalı mevduata verenler, bu parayı geçiş garantili köprüye verenler, hepinizin ihtiyacı olan refah seviyesini bugünkü noktaya kadar getirdiler. Sarp Sınır Kapısı'nın yarattığı sorunu biliyoruz. Bu konuda hükümetin yapması gereken işler var, dış politikada atılması gereken adımlar var. Muratlı Sınır Kapısı ile ilgili beklentiler var. Daha dün kuyrukta olan bin 317 TIR'ın durumu ortada. Bu konuda belediye başkanlarımız üzerine düşeni yapacaklar, gayret edecekler ancak bu yaşanan sıkıntıları görüyoruz.”

‘İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM GELEN BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ’

“İğneden ipliğe her şeye zam gelen bir sürecin içindeyiz” diyen Özel, “Bir yandan bayram geliyor, bayramda öğrenciniz var dışarıda, yakınlarınız var dışarıda. Normalde Bursa'dan İstanbul'dan buraya ulaşmak 600-700 lirayken bilet fiyatları bayram için olduğunda 1500-1600 liraya çıktı. Tayyip Bey'in 3 çocuk yap, deyip de onu dinleyenler ailecek bayrama gelip gitseler 16 bin liraya mal oluyor, otobüs paraları. Bu sıkıntıların hepsi geçen mayıs ayında ‘verin oyu, düşürelim mazotu, düşürelim dövizi’ diyenler önce 4 liralık mazotu 19 yapmıştı; düşüreceğiz, dediler bugün 43 lira oldu. İğneden ipliğe her şeye zam gelen bir sürecin içindeyiz. Bundan sonraki süreçte artık hep beraber bu sorunları çözmek için bu iktidar bir dur demeliyiz” ifadelerini kullandı.

Artvin'de ve Türkiye'de ittifaklarının adının ‘Türkiye ittifakı’ olduğunu vurgulayan Özel, "Türkiye ittifakında kim vardır? Milli takım gol atınca kim ayağa fırlıyorsa Türkiye ittifakındadır. Filenin Sultanları dünya şampiyonu olurken, İstiklal Marşı okunurken, Filenin Sultanları ile kim gözyaşı döküyor, gırtlağı düğümlenip, İstiklal Marşı okuyorsa Türkiye ittifakında bizimle beraberdir. Renklerimiz ay yıldızlı al bayraktandır ve hepimizin bildiği o güzel renklerdir” diyerek konuşmasını tamamladı.