Artvin Valisi Ünsal Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu

Ünsal, viyadük tamamlandığında 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunun 15,5 kilometre kısalacağına, yolculuk süresinin ise 25 dakika azalacağına dikkati çekerek, "Yusufeli Viyadüğü, önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacaktır. Bu eserin Artvin'imize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Ünsal, işçilerle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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