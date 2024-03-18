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        Artvin Valisi Ünsal Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:02 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:02
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        Artvin Valisi Ünsal Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

        Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Vali Ünsal, işçilerle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Ünsal, viyadük tamamlandığında 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunun 15,5 kilometre kısalacağına, yolculuk süresinin ise 25 dakika azalacağına dikkati çekerek, "Yusufeli Viyadüğü, önümüzdeki günlerde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine girmiş olacaktır. Bu eserin Artvin'imize kazandırılmasında, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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