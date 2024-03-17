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        Vali Cengiz Ünsal, Muratlı Hudut Karakolu'nda askerlerle iftar yaptı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:17 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:17
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        Vali Cengiz Ünsal, Muratlı Hudut Karakolu'nda askerlerle iftar yaptı
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi.

        Vali Ünsal, iftarda kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabb'im tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin." dedi.

        Ünsal, şunları kaydetti:

        "Kahraman Mehmetçiklerimiz çok önemli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizin sınırlarını koruyorsunuz. Sınırlarımızın güvenliği için cansiperhane görev yapan tüm kahramanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Milletimizin duası ve devletimizin gücü her daim yanınızdadır. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, ayağınıza taş değdirmesin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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