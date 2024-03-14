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        İş makinesi pazara daldı; kaza kamerada

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde iş makinesi geri kayarak cadde üzerinde kurulan halk pazarına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:00
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        İş makinesi pazara daldı; kaza kamerada
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        ARTVİN’in Şavşat ilçesinde iş makinesi geri kayarak cadde üzerinde kurulan halk pazarına girdi. İş makinesinin, park halindeki araçlara çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Şavşat ilçesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Park halindeki ilçe belediyesine ait iş makinesi, aniden geri kaymaya başladı. Hızla ilerleyen iş makinesi, cadde üzerinde kurulu pazara girdi. Yaklaşık 100 metre ilerleyen iş makinesi pazardaki tezgahlar ve park halindeki 5 araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, pazar tezgahlarındaki ürünler yola saçıldı, araçlarda hasar meydana geldi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Bu arada kaza ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; iş makinesinin, pazar alanına dalması ve çevredekilerin de koşarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

        ‘KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI’

        Kaza sonrası pazar yerinde incelemelerde bulunan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Bu tür şeyler olasıdır. Vatandaşımızın ve bizim maddi hasarımız olmasına rağmen sevindirici yanı can kaybının olmayışıdır. Şükürler olsun bir acı yaşanmadı. Maddi hasar sonrasında yerine gelir ama can kaybı yerine gelmez. Kimsenin burnu bile kanamadan atlatılmış olay” dedi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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