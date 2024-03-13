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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit ailesi ile iftarda bir araya geldi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 2014'te Hakkari'de şehit olan jandarma er Ramazan Köse'nin ailesiyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:34 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:42
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit ailesi ile iftarda bir araya geldi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 2014'te Hakkari'de şehit olan jandarma er Ramazan Köse'nin ailesiyle iftar yaptı.

        Ünsal, beraberindeki Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ile şehidin Borçka ilçesindeki baba ocağını ziyaret etti.

        Vali Ünsal, duanın ardından şehidin babası Begcan Köse'ye Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

        Köse ailesiyle iftar yapan Ünsal, "Huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu vatan için bedenini siper eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Sizler, bizlere şehidimizin emanetisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Bu mübarek ramazan ayında tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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