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        Artvin'de AFAD Gönüllülük Hedefleri 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentte 1000 AFAD gönüllüsü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 17:31 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:27
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        Artvin'de AFAD Gönüllülük Hedefleri 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentte 1000 AFAD gönüllüsü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

        Vali Ünsal başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla "AFAD Gönüllülük Hedefleri 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı", 112 Çağrı Merkezi GAMER Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

        AFAD Başkanlığının ülke genelinde başlattığı "100.000 Destek AFAD Gönüllüsü" yetiştirilmesi hedefi kapsamında düzenlenen toplantıda, AFAD gönüllülük eğitimleri, yapılan faaliyetler ve etkinlikler ile yapılması planlanan eğitim, faaliyet ve etkinlikler görüşüldü.

        Vali Ünsal, burada yaptığı konuşmada, Artvin'in coğrafi konumu itibarıyla AFAD olaylarına müsait bir il olduğunu belirterek, Valilik olarak ilde hedeflerinin gönüllü sayısını yıl içinde 1000'e çıkartmak olduğunu söyledi.

        AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu ise kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, Artvin AFAD Müdürlüğünün afet olaylarına anında müdahale edecek ekipman ve teknik bilgiye sahip olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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