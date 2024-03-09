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        Yusufeli Viyadüğü tamamlandı, iki yaka kavuştu

        ARTVİN'de Çoruh Nehri'ne inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı olan ve suya gömülen eski yerleşim yerinde yapılan Yusufeli Viyadüğü tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:10
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        Yusufeli Viyadüğü tamamlandı, iki yaka kavuştu
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        ARTVİN'de Çoruh Nehri'ne inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı olan ve suya gömülen eski yerleşim yerinde yapılan Yusufeli Viyadüğü tamamlandı. 685 metre uzunluğundaki viyadüğün 20 gün içerisinde kullanıma açılmasını planladıklarını dile getiren AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, “Yusufeli, boğaz köprüsüne kavuşuyor desek yeridir. Son dönemlerde burada inşaat faaliyetleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içerisinde ciddi bir mesafe alınmış. Yaklaşık 20-25 gün içerisinde burası hizmete sunulacak noktaya gelmiş bulunuyor” dedi.

        Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. Baraj havzasında su yüksekliği, 702 metreye ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 711 metreyi geçmesi ile elektrik üretimine başlanması hedefleniyor. Barajın, üreteceği enerji ile Türkiye ekonomisine yıllık 6 milyar lira katma değer sağlaması öngörülüyor.

        Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalan ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahlarına yapılan Yusufeli Viyadüğü'nde de çalışmalarda sona gelindi. 450 kişinin aralıksız çalıştığı viyadük inşaatı 'dengeli konsol' yöntemi ile yapılıyor. Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak, 685 metre uzunluğundaki viyadüğü son bloğunun tamamlanmasıyla iki yaka birleşti. İnşaat süreci devam eden viyadüğün, izolasyon, giriş ve çıkış dolgu işlemleri ile asfaltlama çalışmalarının tamamlanması sonrası 20-25 gün içerisinde hizmete açılması planlanıyor.

        '20 GÜNDE HİZMETE AÇILABİLECEK'

        Viyadük inşaatında incelemelerde bulup, yetkililerden bilgi alan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, inşaat sürecinin hızla sürdüğünü, hava şartları iyi giderse viyadüğün 20 günde hizmete açılabileceğini söyleyerek, “Yusufeli ‘Boğaz Köprüsü'ne kavuşuyor desek yeridir. Son dönemlerde burada inşaat faaliyetleri çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içerisinde ciddi bir mesafe alınmış. Yaklaşık 20-25 gün içerisinde burası hizmete sunulacak noktaya gelmiş bulunuyor. İzolasyon, giriş yerlerindeki dolgu işleri ve asfalt çalışmaları kaldı. Hava şartları bu şekilde gidecek olursa 20 gün içinde burasını hizmete sunma imkanımız var. Yusufeli için yeni yerleşim yeri ne kadar sevindirici ise ulaşımda o kadar zordu ve bu bizi üzüyordu. Şimdi hem Yeni Yusufeli çok güzel oldu hem bu viyadük ile ulaşımda çok güzel olacak. Böylece vatandaşlarımız çok daha güzel bir ulaşım gerçekleştirmiş olacak” diye konuştu.

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