Artvin'de freni boşalan iş makinesi pazardaki tezgah ve araçlara çarparak durabildi
Artvin'in Şavşat ilçesinde freni boşalan iş makinesi, halk pazarındaki tezgahlara zarar verdi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde freni boşalan iş makinesi, halk pazarındaki tezgahlara zarar verdi.
Okullar Caddesi yokuşunda park halindeki Şavşat Belediyesine ait iş makinesi, freninin boşalması üzerine hareket ederek halk pazarına girdi.
Durumu fark eden pazar esnafı Rüstem Kılıç, vatandaşları uyararak tezgahlardan uzaklaştırdı.
Pazar tezgahlarını devirip bazı araçlara çarparak durabilen iş makinesi, hasara neden oldu.
Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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