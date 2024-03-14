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        Artvin'de freni boşalan iş makinesi pazardaki tezgah ve araçlara çarparak durabildi

        Artvin'in Şavşat ilçesinde freni boşalan iş makinesi, halk pazarındaki tezgahlara zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:47 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:59
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        Artvin'de freni boşalan iş makinesi pazardaki tezgah ve araçlara çarparak durabildi
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde freni boşalan iş makinesi, halk pazarındaki tezgahlara zarar verdi.

        Okullar Caddesi yokuşunda park halindeki Şavşat Belediyesine ait iş makinesi, freninin boşalması üzerine hareket ederek halk pazarına girdi.

        Durumu fark eden pazar esnafı Rüstem Kılıç, vatandaşları uyararak tezgahlardan uzaklaştırdı.

        Pazar tezgahlarını devirip bazı araçlara çarparak durabilen iş makinesi, hasara neden oldu.

        Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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