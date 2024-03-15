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        Artvin'de kaya parçasına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Artvin'de yola düşen kaya parçasına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:16
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        Artvin'de kaya parçasına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Artvin'de yola düşen kaya parçasına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Artvin-Erzurum karayolunun 2'nci kilometresinde Salih Altun'un (37) kullandığı 08 HB 071 plakalı otomobil, yamaçtan düşen kaya parçasına çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ve beraberindeki Atanur (57) ve Meryem Gümüş (55) ile Alperen Deniz Altun (2) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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