Adalet Bakanı Tunç, Artvin'de temaslarda bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Artvin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Artvin Valiliğini ziyaret eden Bakan Tunç'u, Vali Cengiz Ünsal ve diğer ilgililer karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tunç, Vali Ünsal'dan kentteki projelere ilişkin bilgi aldı.

Tunç, daha sonra Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, hakim ve savcılarla Artvin Adliye Sarayı'nda bir araya geldi.

Restore edilen Adliye Sarayında incelemelerde bulunan Tunç, hükümlülerin ürettikleri eşyaların satışının yapıldığı İşyurtları Satış Mağazasını da gezdi.

Artvin Barosu Sosyal Tesislerinde Baro Başkanı Ayla Varan ve avukatlarla bir süre görüşen Bakan Tunç, ardından İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşın taleplerini dinledi.