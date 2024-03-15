Bakan Tunç: Hakim, savcı yardımcılığı sistemiyle kürsümüz güçleniyor (2)

BAKANTUNÇ, ARTVİN'DE AK PARTİ ADAYINA OY İSTEDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize'deki programları sonrası geldiği Artvin'de valilik, adliye ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bakan Tunç, kentte düzenlenen iftar programında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Tunç, "Terörün her türlüsüyle mücadele ettiğimiz ve terörün kökünün kazındığı, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı huzurlu bir Türkiye inşa ediyoruz inşallah. Dünyada hakkaniyeti, adaletli savunmaya, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz. Artvin’imiz 31 Mart’ta vereceği kararla burada hem bir gerçek belediyeciliği başlatacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında nasıl daha iyi durduğunu hep beraber gösterecek. Artvin’de güzel bir birliktelik var; Cumhur İttifakı’nın çok güzel bir uyumu var. Ben çok değerli il başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Meclis üyesi adaylarımıza çok teşekkür ediyorum. Mehmet Kocatepe, 31 Mart akşamı hiç kimsenin tahmin edemeyeceği rekor bir oyla inşallah Artvin’de belediye başkanı seçilecek ve sizlerin hizmetkarı olacak. Biz de onun arkasında Artvin’in gelişmesi belediyecilikte yerel kalkınma anlamında büyümesi için elimizden gelen gayreti inşallah göstermeye devam edeceğiz" dedi.