Tüketici İl Hakem Heyetinden Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "Dünya Tüketiciler Günü" dolayısıyla Tüketici İl Hakem Heyetini kabul etti.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "Dünya Tüketiciler Günü" dolayısıyla Tüketici İl Hakem Heyetini kabul etti.
Tüketici İl Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım, Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ünsal'a bilgi verdi.
Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladığı heyete çalışmalarında başarılar diledi.
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