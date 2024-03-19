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        Tüketici İl Hakem Heyetinden Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "Dünya Tüketiciler Günü" dolayısıyla Tüketici İl Hakem Heyetini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 13:43 Güncelleme: 19.03.2024 - 13:45
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        Tüketici İl Hakem Heyetinden Artvin Valisi Ünsal'a ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "Dünya Tüketiciler Günü" dolayısıyla Tüketici İl Hakem Heyetini kabul etti.

        Tüketici İl Hakem Heyeti Başkanı ve Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım, Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Ünsal'a bilgi verdi.

        Vali Ünsal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladığı heyete çalışmalarında başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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