Artvin Orman Bölge Müdürü Özkaya'dan Vali Ünsal'a ziyaret

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.