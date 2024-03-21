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        Artvin Orman Bölge Müdürü Özkaya'dan Vali Ünsal'a ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:42 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:44
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        Artvin Orman Bölge Müdürü Özkaya'dan Vali Ünsal'a ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" dolayısıyla Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'yı kabul etti.

        Özkaya, şube müdürleri ve kurum çalışanlarıyla gerçekleştirdiği ziyarette, Vali Ünsal'a, hafta boyunca gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ünsal, "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası"nı kutladığı kurum çalışanlarına başarılar diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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