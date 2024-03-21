AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi'de konuştu:

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Milletimizin ihtiyaç duyduğu projeleri ortaya koyarsınız, bunlarla ilgili çözümler üretirsiniz vatandaş bunları değerlendirir." dedi.

Çelik, Memur Sen İl Temsilciliği tarafından Arhavi ilçesindeki bir işletmede düzenlenen programda, Artvin'in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği şehir olduğu söyledi.

Artvin'de var olan sıkıntıların giderilmesi noktasında yapacaklarının bir plan program çerçevesinde olacağını ifade eden Çelik, "Artık Artvin'in ve 8 ilçesinin hizmet alma zamanı. Milletimizin ihtiyaç duyduğu projeleri ortaya koyarsınız, bunlarla ilgili çözümler üretirsiniz vatandaş bunları değerlendirir. Bu değerlendirme neticesinde, bu projelerin hakkından kim gelecekse, kim buna gücü yeteceğini ifade ederse ona göre tercihte bulunur, sizde buna saygı duyarsınız." diye konuştu.

Çelik, Artvin'de bazı merkezlerin kendisini politik tartışmalara çekmek istediğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: "Politik tartışmalarla nemalanmak hesabı içerisindeler. Ben diyorum ki Arhavi'ye kadar uzanan tırları bir tır parkıyla, denizi doldurarak yaptığımız 110 bin metrekarelik proje ile tır parkını oluşturalım, bu görüntü kirliliğini ortadan kaldıralım. O diyor ki 'Artvin Belediye Başkanı ihanet etti.' Artvin Belediye Başkan adayımızı hainlikle suçlayan bir genel başkan var. Buradan sayın Özgür Özel'e sesleniyorum, ihanet arıyorsan yandaşlarına bak, yanındakilere bak, kiminle yol yürüdüğüne bak. Burası Artvin, buradan hain main çıkmaz. Burası ay yıldızlı bayrağa tabi onun sevdalısı halklardır. Bir de diyor, 'Artvin'de Faruk Çelik gerçeği var.' Teşekkür ederiz, doğru söylüyor. Doğru söylüyor bir Faruk Çelik gerçeği var. 'Artvinli midir, Urfalı mıdır, Bursalı mıdır?' Bu saydığın illerin tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nin illeri. Artvinli olsam ne olacak, Bursalı olsam ne olacak, Urfalı olsam ne olacak? Bunlarla meşgul. Git Bursa'ya sor bakalım, hizmetleri gör. Manisa'ya giderken Bursa çevre yolundan geçiyorsun, o çevre yolu bu fakirin döneminde yapılmıştır, 72 kilometre. Hainlikle suçlamaya çalıştığın belediye başkan adayımız Mehmet Kocatepe'nin yaptığı yoldan geçerek Artvin meydanına çıkıyorsun sen."