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        Artvin Valisi Ünsal, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat ilçesindeki Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi sakinleriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:24 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:24
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        Artvin Valisi Ünsal, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şavşat ilçesindeki Naime-İsmail Yılmaz Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi sakinleriyle iftar yaptı.

        İlçenin Yavuzköy köyündeki huzurevini ziyaret eden Ünsal, ramazanın manevi ortamında büyükleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Ünsal, devletin her zaman yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında ve hizmetinde olduğunun altını çizerek, "Bizler büyüklerini el üstünde tutan, onlara saygıyı esas alan bir medeniyetin mensuplarıyız. Tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle her daim bizlere rehberlik eden yaşlılarımıza sahip çıkarak onları rahat ettirmek için devletimizin tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Vali Ünsal, taleplerini dinlediği huzurevi sakinleriyle daha sonra iftar yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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