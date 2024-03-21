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        Artvin Valisi Ünsal, İl Genel Meclisi üyeleri ile iftarda bir araya geldi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi üyeleri ile iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 19:23 Güncelleme: 21.03.2024 - 19:27
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        Artvin Valisi Ünsal, İl Genel Meclisi üyeleri ile iftarda bir araya geldi
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi üyeleri ile iftar yaptı.

        DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ndeki iftar programına, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kemal Demirel, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak ve üyeler katıldı.

        Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Ünsal, hizmetleri dolayısıyla İl Genel Meclisi üyelerine plaket verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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