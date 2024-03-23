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        Artvin Yol Koşusu'nda 74 sporcu yarıştı

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Artvin Yol Koşusu yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 15:22 Güncelleme: 23.03.2024 - 15:22
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        Artvin Yol Koşusu'nda 74 sporcu yarıştı
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        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Artvin Yol Koşusu yapıldı.

        Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 15 ilden 74 sporcu, Hatila Milli Parkı ile Milli İrade Meydanı arasındaki 10 kilometrelik güzergahta koştu.

        Koşuya Van'dan katılan Mahsun Değer büyük erkeklerde, Erzurum'dan katılan Berfin Kaya ise büyük kadınlarda birinci oldu.

        Master erkeklerde 30-35 yaşta İsmail Demirel, 40-44 yaşta Hasan Can Su, 45-49 yaşta Şakir Atmaca, 50-54 yaşta Tuncay Şimşek, 55-59 yaşta Talat Alkan, 60-64 yaşta Ömer Uzun ve 70 yaş üzerinde Muzaffer Şahin, koşuda birincilik elde etti.

        Yarış sonrası düzenlenen törende kategorilerinde ilk üçe giren sporculara, kupa ve madalya verildi.

        Türkiye Atletizm Federasyonu Yol Koşuları Koordinatörü Fadıl Kara, törende yaptığı konuşmada, Artvin'de düzenledikleri organizasyonun güzel bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

        Artvin'de geçmiş yıllarda benzer yarışlar organize ettiklerini hatırlatan Kara, milli takım seçmelerini de temmuz ayında Artvin'de gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

        Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hayati Güneri de organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Sporun disiplin, sevgi, saygı ve nezaket üzerinde var olduğunun altını çizen Güneri, "Bu değerlere bağlı kalarak azimle, inançla çalışılarak başarı elde edilir. Sporcu güçlüdür, dayanıklıdır. Her şeyi kırar ama bir sporcu asla kalp kırmaz. Dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Büyük erkeklerde birinci olan Mahsun Değer, daha önce ulusal ve uluslararası birçok yarışta birincilik yaşadığını belirterek, "Bugün de güzel ve zorlu bir parkurda birinci oldum. Güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

        Büyük kadınlarda birinciliğe ulaşan Berfin Kaya da ilk kez bir yarışı ilk sırada tamamladığını anlatarak, "Daha önce hiç birinciliğim yoktu. İkincilik ve üçüncülük kürsüsüne çıkmıştım ama ilke defa ulusal bir yarışta birinci oldum, çok mutluyum." şeklinde görüş belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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