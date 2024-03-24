Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ünsal sınırda Mehmetçik'le bir araya geldi

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:47 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Valisi Ünsal sınırda Mehmetçik'le bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırında bulunan Muratlı Hudut Karakolu'nu ziyaret etti.

        Vali Ünsal, ziyarette, şeref defterini imzaladıktan sonra karakolda incelemelerde bulundu.

        25. Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay'dan sorumluluk bölgelerindeki birlik ve hudut karakolu hakkında bilgi alan Ünsal, askerlerle sohbet etti.

        Ünsal, sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu belirterek, askerlere görevlerinde muvaffakiyetler diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Dış basında Moskova saldırısının yankıları
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Eşini ve arkadaşını sokak ortasında vurdu
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe Opet!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Avrupa'nın zirvesinde!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Göbek yağını azaltmaya yardımcı 6 gıda!
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Rusya: Belki Kennedy'i de DEAŞ öldürmüştür
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Köy muhtarını Almanya’daki seçmenler belirleyecek
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Artvin Yol Koşusu'nda 74 sporcu yarıştı
        Artvin Yol Koşusu'nda 74 sporcu yarıştı
        Artvin Valisi Ünsal'dan özel gereksinimli öğrencilere ziyaret
        Artvin Valisi Ünsal'dan özel gereksinimli öğrencilere ziyaret
        Artvin Valisi Ünsal, İl Genel Meclisi üyeleri ile iftarda bir araya geldi
        Artvin Valisi Ünsal, İl Genel Meclisi üyeleri ile iftarda bir araya geldi
        Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kutlandı
        Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kutlandı
        Artvin Orman Bölge Müdürü Özkaya'dan Vali Ünsal'a ziyaret
        Artvin Orman Bölge Müdürü Özkaya'dan Vali Ünsal'a ziyaret
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi'de konuştu:
        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi'de konuştu: