Artvin Valisi Ünsal sınırda Mehmetçik'le bir araya geldi

Ünsal, sınırda askerlik yapmanın büyük onur ve gurur olduğunu belirterek, askerlere görevlerinde muvaffakiyetler diledi.

25. Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay'dan sorumluluk bölgelerindeki birlik ve hudut karakolu hakkında bilgi alan Ünsal, askerlerle sohbet etti.

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