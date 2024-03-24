İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Artvin'de partisinin iftar programında konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçimlere Allah'ım şahittir, sizler için hür ve müstakil olarak giriyoruz. Kendimizi tarttırıyoruz, sizin tartınızda." dedi.

Artvin'de partisince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katılan Akşener, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin'e destek istedi.

Akşener, Elçin'in bir önceki dönem Millet İttifakı'nın adayı olduğunu ve seçildiğini belirterek, "Demirhan Başkan'la ilgili arkadaşlarımızdan duyduğumuz en önemli kanaat, çalmaz çaldırmaz, yemez yedirmez. Yani hırsızlığa yol vermez." ifadesini kullandı.

Elçin'in CHP'den yeniden aday gösterilmemesini eleştiren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin vergilerinden Artvin'e ayrılan parayı karısına, çocuğuna araba kiralayıp, şoför kiralayıp tahsis etmemiş, onun yerine sosyal belediyecilik yapmış. Elbette sevgili kardeşim, değerli başkanım seni tekrar aday göstermezler. Muhtemelen bunu bilmiyorum, asabi bulunuyorsundur. Ben de bayağı asabi bulunurum. Çünkü dürüst insan, para pulla alakası olmayan insan, hırsızın karşısında asabi oluyor. Biz adam pışpışlayamıyoruz."

Akşener, İYİ Partililere seslenerek, "Artvinlilerin doğru hizmet alması, doğru hizmetin en iyi şekilde yapılması ve mümkün olduğunca Artvin'in parasının Artvin'e harcanması için ben sizlerden, özellikle İYİ Partili kardeşlerimden yani dün bir çalıştıysanız, bugün on çalışmanızı istiyorum. Böyle bir iddia ki Demirhan başkanı seçmeli, seçtirmelisiniz. Hakkım varsa helal etmem. Çünkü dürüstlüğü sebebiyle aforoz edilen bir kardeşimizi seçmek boynumuzun borcudur." diye konuştu. Millet İttifakı sürecinde Türkiye'nin kazanması için İYİ Partinin kaybetmesini göze aldıklarını ifade eden Akşener, şunları söyledi:

"Birinci önceliğimiz Türkiye ve Türk milleti. Bunun üzerine biz seçimi bitirdik. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya gibi şehirlerde seçimler alındı. Biz 19 ilçe, 4 belde belediyesi ile işi bitirdik. Hiç de pişmanlık duymadık. Geldik 2023 seçimine, işte o zaman anladım bu tahterevalli çok rahatmış. 21 Eylül'de 5 arkadaşımla Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Genel Başkan yardımcılarım ile birlikte gittik. Ben kendisine dedim ki 'İstanbul ve Ankara belediye başkanlarından birini aday edecekseniz biz varız. O zaman öbürünü geri çekin. Şayet ikisini de aday etmeyeceksiniz, daha altılı masa kurulmuş değil. O zaman her iki arkadaşımızı da uyarın. Çünkü seçmeni taraftar haline, futbol kulübü taraftarı haline getiriyorlar.' dedim. Vallahi beni kimse duymadı. Hayat boyunca kimse duymadı. Neyse kabahatler benim olsun. Anladık ki İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmaya yetmiyormuş."

Akşener, 2023 seçimlerinde vatandaşın kalplerine doğru gereken adımları atamadıklarını kaydederek, şöyle konuştu: "Bu seçimlere Allah'ım şahittir, sizler için hür ve müstakil olarak giriyoruz. Kendimizi tarttırıyoruz, sizin tartınızda. Pek çok hakaretler edildi, pek çok iftiralar atıldı ve gördük ki yoldaşla candaş arasında hiçbir fark yokmuş. Yani adamcılık konusunda hiçbir fark yokmuş. Dediğini yaptırma konusunda hiçbir fark yokmuş. Daha vahimi yolsuzluk konusunda da herkes memnunmuş, yönetici kitle. Kimse kimseden rahatsız değilmiş, herkes rahatmış. Üzgünüm o rahatları bozacağım."