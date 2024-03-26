Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Artvin'de konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim işimiz size hizmet edebilmek, daha iyi şartlarda hizmet edebilmek. Dün yetenin bugün yetmez olması da normaldir. O anlamda biz de üzerimize düşeni inşallah beraberce yapacağız." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Artvin'e gelen Bakan Uraloğlu, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile Hopa-Borçka sanayi yolu geçişinde incelemede bulundu.

Ardından AK Parti Borçka İlçe Başkanlığına geçen Uraloğlu, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, ulaştırma alanında Türkiye'nin her tarafında birçok iş yaptıklarını söyledi.

"Ona rağmen bazı yerlerdeki bazı ihtiyaçları belli bir seviyeye getirdik ama beklenene getiremedik." ifadesini kullanan Uraloğlu, bunlardan birinin de Artvin olduğunu belirtti. Uraloğlu, Doğu Karadeniz'in coğrafi koşullarına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğu Karadeniz'de zaten bir zorluk var, Artvin'e geldik mi o zorluk daha üst noktaya çıkıyor. Bu coğrafyayı bekleyen sizlere bizim de görevimiz hizmet etmek. Bazen bazı yaptığımız işler o günün ihtiyaçlarını karşılıyor. Gelişen, değişen ihtiyaçlara göre oranın yeniden ele alınması gerekebiliyor. Artvin'de de Borçka'da da bu tür bazı işlerimiz var. Hopa'da bir köprü inşaatımız var, sizler de biliyorsunuz birazcık uzun sürdü ama inşallah haziran ayında bitirmiş olacağız. Dere yatağı, zemin zorluğu sıkıntıları olduğundan uzadı ama inşallah bitireceğiz."

Borçka'ya doğru devam eden işleri olduğunu aktaran Uraloğlu, "Bir miktar mevcut ihale içerisinde devam edeceğiz. Uygun zamanlamayla da geri kalanını ihale edeceğiz. Yani Borçka'ya kadar geri kalanın tamamını ihale etmiş olacağız. Dolayısıyla bu yolu bitirdiğimizde Borçka'nın sahile olan ana bağlantısını inşallah sizlerin gündeminden çıkarmış olacağız." diye konuştu. Uraloğlu, bir başka devam eden projenin Güreşen Köprüsü olduğunu kaydederek, "Gerçekten teknolojik bir köprü, mühendislik olarak da güzel bir köprü. Karayolları Genel Müdürlüğü dönemimde de bazı problemlerle uğraştık. O problemleri çözmek zaman aldı. Çünkü orada bir baraj var, su var, zemin sıkıntıları var vesaire ama çözdük, yapıma devam ediyoruz. Tabii kıtaları geçen Türkiye, denizin altını geçen Türkiye, Güreşen Köprüsü'nde biraz geç kaldığımızın farkındayız. Bundan sonra inşallah orayı hızlandırıyoruz." dedi.

Camili (Macahel) Geçidi'ne de değinen Uraloğlu, şunları söyledi: "Orada bir proje bitirdik, projeyi onayladık. Yaklaşık 6 kilometrelik bir tünel var ama o tünelin kendi özelliğinden dolayı kaçış tüneli dediğimiz küçük bir tünel de gerekiyor. Dolayısıyla hepsi bitti, şimdi oranın yatırım programına alınması sürecindeyiz. Macahel'deki muhtarlarımız bir heyet olarak gelmişti ben genel müdürken. Konuşmuştuk, projeyi hızlandırmıştık, bitirmiştik. Oradaki mevcut şartları tekrar gözden geçirdiğimizde bu 6 kilometrelik tünel, 4-5 kilometrelik de bağlantı yolunu yatırım programına aldırmakta biraz zorlanıyoruz. Malum biliyorsunuz bir deprem yaşadık. Ondan önce pandemi yaşadık, bu zorluklar var. Arkadaşlarımız orada tünelli bir alternatif üzerinde çalışıyorlar. Sizlerin de görüşünü alarak, Artvin'in yöneticilerinin hepsinin görüşlerini alarak orayı daha yapılabilir kılarsak inşallah onun da projesi uzun zaman almaz. Hızlıca bitirir, hemen onu da yatırım programına alır yürürüz diye düşünüyoruz. Yok olmadı, zaten elimizde halihazırda proje var. Onu biraz daha yakın takip edeceğiz ve şu önümüzdeki süreçte de inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız."