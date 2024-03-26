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        Bakan Uraloğlu: İşimiz, size daha iyi şartlarda hizmet edebilmek (2)

        YUSUFELİVİYADÜĞÜ'NÜ İNCEELEDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yusufeli ilçesine gidip Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde yapımı tamamlanan 685 metre uzunluğundaki viyadüğü inceledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 26.03.2024 - 17:45
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        Bakan Uraloğlu: İşimiz, size daha iyi şartlarda hizmet edebilmek (2)
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        YUSUFELİVİYADÜĞÜ'NÜ İNCEELEDİ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yusufeli ilçesine gidip Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde yapımı tamamlanan 685 metre uzunluğundaki viyadüğü inceledi. Bakan Uraloğlu, köprünün gelecek ay hizmete açılacağını dile getirerek, "Ülkemizin ihtiyaçları var. Yusufeli, bu anlamda gerekli özveride bulundu. Bu köprü ile ilgili güzel hatıralarımız var. Köprü; 685 metre uzunluğunda 147 metre ayak yüksekliğinde, itme sürme dediğimiz bir köprü ve Türkiye'de kendi sınıfında önemli köprülerden bir tanesi. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde bu köprüyü bitirerek hizmete açmış olacağız. Yusufeli'nin hizmetine vermiş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun"dedi.

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