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        Minibüsün tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde, minibüsün tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 17:49 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:49
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        Minibüsün tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarptığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde, minibüsün tünelde çalışan işçilerin bulunduğu platforma çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Yusufeli-İspir kara yolunun 5. kilometresi Çeltikdüzü köyü mevkisindeki Süpürgen Tüneli'nde ışıklandırma çalışması yapan işçilerin bulunduğu platforma, Halis Keleş yönetimindeki 25 D 9915 plakalı minibüs çarptı.

        Kazada, sürücü ve beraberindeki Mehmet Yarar, Gül ve Mürsel Keleş ile işçilerden Kürşat Ağır, Aykut Cesur, Kadir Özkal ve Olgun Gürel yaralandı.

        Ambulanslarla Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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