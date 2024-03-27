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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de seçim çalışmalarını sürdürdü

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Arhavi ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:37 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:37
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de seçim çalışmalarını sürdürdü
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Artvin'in Arhavi ilçesini ziyaret etti.

        Rize'den kara yoluyla Artvin'e gelen Babacan, ilçe girişinde partisinin il başkanı Hüsnü Altun, Arhavi Belediye Başkan adayı Mustafa Genç ve partililerce karşılandı.

        Babacan, daha sonra seçim otobüsüyle ilçe merkezinde gezerek vatandaşları selamladı.

        Partisinin ilçe başkanlığına gelen Babacan, daha sonra esnafı ziyaret ederek, belediye başkan adayları Genç'e oy istedi.

        Vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Babacan, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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