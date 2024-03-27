DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Artvin'de seçim çalışmalarını sürdürdü

Vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Babacan, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Partisinin ilçe başkanlığına gelen Babacan, daha sonra esnafı ziyaret ederek, belediye başkan adayları Genç'e oy istedi.

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